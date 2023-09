Lotnisko Lublin. Kolejny nowy kierunek w ofercie na przyszłoroczne wakacje

Chodzi Hurghadę, jeden z najpopularniejszych kurortów w Egipcie. Ten kierunek był już oferowany z lubelskiego lotniska w 2013 roku, tuż po jego otwarciu. Ze względu na nieduże wówczas zainteresowanie połączeniami czarterowymi loty nie doszły jednak do skutku. Teraz wczasy nad Morzem Czerwonym proponuje swoim klientom biuro podróży EXIM Tours. Loty mają odbywać się raz w tygodniu w czwartki, w okresie od 6 czerwca do 10 października przyszłego roku.

– Połączenie z Hurghadą będzie doskonałym uzupełnieniem oferty wakacyjnej z lubelskiego lotniska. Mam nadzieję, że będzie cieszyło się równie dużym zainteresowaniem jak tegoroczne loty do Turcji czy Tunezji – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Oferowane w tym roku rejsy w wymienionych kierunkach (do Antalyi i Monastyru) oraz na grecką wyspę Rodos pozostaną w przyszłorocznej siatce czarterowych połączeń. Znajdą się w niej także regularne loty linii Wizz Air do Splitu w Chorwacji i Burgas w Bułgarii. Ponadto pod koniec sierpnia zapowiedziano uruchomienie wakacyjnych połączeń na inną z greckich wysp, Kretę (Heraklion).

Lotnisko jeszcze oficjalnie tego nie potwierdza, ale wiele wskazuje na to, że ta lista powiększy się o położoną u wybrzeża Tunezji wyspę Dżerba. Wczasy w tym miejscu można już rezerwować na stronie biura podróży Nekera. To firma założona w trzy lata temu przez Marcina Nykiela, byłego prezesa biura Neckermann, które pod koniec 2019 roku ogłosiło niewypłacalność. Mająca coraz mocniejszą pozycję na rynku spółka do tej pory nie miała w swojej ofercie wakacyjnych wylotów z Lublina. Z jej systemu rezerwacyjnego wynika ponadto, że poza Dżerbą z lubelskiego lotniska na przyszłoroczne wczasy będzie można polecieć także do Monastyru, Hurghady, Splitu i Burgas. Dwa ostatnie kierunki mają być obsługiwane w kooperacji z linią Wizz Air.

Dobiegający końca sezon wakacyjny w Porcie Lotniczym Lublin jest rekordowy. Tylko w czerwcu, lipcu i sierpniu obsłużono ponad 140 tys. pasażerów, a dwa ostatnie miesiące przyniosły najwyższe w dziesięcioletniej historii spółki wyniki pod względem liczby podróżnych.