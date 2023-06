Loty dronem i dyrektor przy grillu. Piknik Kopernikański w IX LO w Lublinie

- Trzeba znaleźć sposób, aby dzieci przyszły do szkoły - mówi Radosław Borzęcki, dyrektor IX LO. I dodaje: - To druga edycja naszego pikniku. W ubiegłym roku wpadliśmy na taki pomysł, trochę też popandemiczny, bo dzieciom jest potrzebna integracja, aby zorganizować piknik. Udał się więc chcemy to kontynuować i mamy nadzieję, że stanie się tradycją naszej szkoły.