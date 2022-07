Lubelska policja w żałobie. Żegnają kolegę

Komisarz Marcin Szwajgier od ponad 17 lat służył w policji. Przez większość czasu związany był z Komendą Miejską Policji w Lublinie. Służbę zaczynał w pionie prewencji. Następnie doświadczenie zdobywał m.in. w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Lublinie. Od 2013 roku był policjantem Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, gdzie realizował swoje pasje i przechodził kolejne szczeble kariery. Ostatnio zajmował stanowisko kierownika referatu.

– Komisarz Marcin Szwajgier był zawsze aktywny, chętny do pomocy kolegom oraz mieszkańcom nawet poza służbą. Był wyróżniającym się policjantem. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. To policjant, który pomaganie miał we krwi – wspominają kolegę lubelscy policjanci.

Komisarz Marcin Szwajgier zmarł po ciężkiej chorobie w wieku niespełna 45 lat.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę 27 lipca w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie przy ulicy Głuskiej.