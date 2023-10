Lubelska uczelnia rozpoczęła rok akademicki. Inauguracja z nowościami

Obiekt o powierzchni ponad 4,2 tys. mkw. powstał obok dotychczasowego gmachu uczelni przy ul. Choiny 2. Oba budynki są ze sobą połączone i tworzą wspólny kompleks. W nowej części znalazły się sale do ćwiczeń i wykładów oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie kinezyterapii, fizykoterapii, biomechaniki oraz laboratoria. Będą się tu kształcić przede wszystkim przyszli fizjoterapeuci i kosmetolodzy.

– Te nowoczesne gabinety będą służyły nie tylko naszym studentom, ale i poprawią komfort pracy naszych wykładowców, stworzą lepsze warunki do prowadzenia zajęć. To bardzo ważne dla rozwoju naukowego naszych pracowników. Chcemy tu kształcić kadry dla służby zdrowia i to na najwyższym poziomie – mówi dr hab. Mariusz Korczyński, profesor i rektor uczelni.