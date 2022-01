Lubelski Obszar Metropolitalny ma dostać mniej pieniędzy na inwestycje

– Na perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyznano 66 mln euro dla 27 partnerów Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – przekazuje nam Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. W poprzednim rozdaniu (lata 2014-20) pieniędzy było zdecydowanie więcej, bo niemal 105 mln euro, a samorządów korzystających z tych pieniędzy było zdecydowanie mniej, bo tylko 16.

Nie zostały jeszcze wybrane inwestycje, na które samorządy wydadzą przyznane im 66 mln euro. – Będzie to wymagało sporej dyskusji między partnerami, jak te środki podzielić – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta.

– Dopiero przystąpimy do rozmów w celu wypracowania tych przedsięwzięć, które są ważne i jednocześnie możliwe do realizacji w ramach przyznanych środków. Realizacja planowanych projektów w ramach przyznanych środków będzie zależała o decyzji wszystkich 27 partnerów LOM. Będą to wspólne rozstrzygnięcia – dodaje Góźdź. – Zgodnie z zapisami programu środki przeznaczone na ZIT mogą zostać przeznaczone na inwestycje z zakresu cyfryzacji, mobilności, włączenia społecznego i edukacji oraz działań w zakresie kultury i turystyki

Z poprzedniego rozdania pieniędzy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dofinansowana została m.in. budowa nowego dworca autobusowego, przebudowa pl. Litewskiego z przedłużeniem deptaka Krakowskiego Przedmieścia do ul. 3 Maja oraz rewitalizacja parku Ludowego.

Lubelski Obszar Metropolitalny obejmuje 22 gminy, w których mieszka łącznie blisko 30 proc. mieszkańców województwa.