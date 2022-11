Lubelskie dostało dodatkowe 81 mln zł. Na przykład na wymianę pieców

Pieniądze są już zapewnione na mocy podpisanego właśnie aneksu do umowy. Podpisy złożyli Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Grzegorz Grzywaczewski, prezes WFOŚiGW.

Czyste Powietrze to rządowy program, który rozpoczął się w 2018 roku. Ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. To po prostu pula pieniędzy dla np. właścicieli domów, którzy chcą otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynku.

Na jakie pieniądze można liczyć? W zależności od zakresu inwestycji to 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

W 2021 r. województwo lubelskie miało do dyspozycji ponad 127,2 mln zł z Czystego Powietrza. W tym roku – po uwzględnieniu dodatkowych pieniędzy – jest to 255,9 mln zł.

- W ramach programu w woj. lubelskim zatwierdzonych do dofinansowania zostało blisko 25 tys. wniosków. Kwota wypłaconych środków wynosi 285 mln zł. Wymieniono 20 445 źródeł ciepła, zaś 24 415 budynków poddano termomodernizacji – przypomina WFOŚiGW.

Zaznacza, że powodzenie programu zależy w dużej mierze od samorządów. To one pośredniczą w zagospodarowaniu pieniędzy.

– Aby jeszcze bardziej usprawnić kooperację, od 1 marca 2021 r. wprowadzono specjalne zachęty dla gmin, które – poprzez podpisanie porozumienia lub aneksu w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze – uzyskują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów ponoszonych przez samorząd. Obecnie jest to 35 tys. zł rocznie. Przy realizacji programu WFOŚiGW w Lublinie współpracuje ze 184 gminami w woj. lubelskim, w których uruchomione zostały punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Gminy, które chcą dołączyć do współpracy mogą to zrobić do 31 grudnia 2022 r. – zachęca fundusz.