Lublin: W weekend zamkną plac Zamkowy

Przed podróżą do Kanady i USA warto zadbać o wizę.

Kanada i Stany Zjednoczone - dwa popularne kraje, które przyciągają liczne osoby z całego świata. Wielu Polaków odwiedza te kraje, zarówno z powodów turystycznych, jak i związanych z rodziną. Jednak przed podróżą do Kanady i USA należy pamiętać o konieczności uzyskania wizy. Zarówno Kanada, jak i Stany Zjednoczone stosują system wizowy, który wymaga odwiedzających posiadania odpowiednich dokumentów. Na szczęście oba kraje wprowadziły elektroniczne wizy, które są stosunkowo łatwe do uzyskania, ale niezbędne do legalnego wjazdu.