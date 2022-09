Lublin. Brakuje co najmniej 26,5 mln zł na budowę ważnej drogi

Na co zwracać uwagę podczas zakupu wyposażenia siłowni?

Lokal wybrany, przestrzeń zaplanowana, strategia rozwoju przygotowana - pora kupić wyposażenie siłowni! Jak właściwie się za to zabrać? Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu? Ile maszyn i jaki rodzaj akcesoriów kupić? Nie są to pytania, na które odpowiedź jest jednoznaczna, jednak w tym artykule postaramy się podpowiedzieć Ci, co jest najważniejsze podczas wyposażania siłowni i klubu fitness!