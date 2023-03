Lublin. Chcą 300 zł podwyżki. Do Ratusza przynieśli krzesło dla Krzysztofa Żuka

0 A A

Pracownicy MOPR-u pojawili się w Ratuszu z postulatem 300-złotowej podwyżki. Przynieśli też własne krzesła, by usiąść z prezydentem do rozmów (fot. Tomasz Maciuszczak)

Część ich postulatów została zrealizowana, ale pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wciąż walczą o 300 zł podwyżki. W czwartek przyszli do Ratusza, by usiąść do rozmów z prezydentem. Przynieśli nawet własne krzesła.

