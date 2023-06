Lublin: Dwie firmy chcą wyremontować basen w podstawówce na Czechowie

Magistrat szacował, że inwestycję uda się zrealizować za 434,6 tys. zł. W ogłoszonym przetargu swoje oferty złożyły dwie firmy z Lublina. Obie nieznacznie przekraczają zarezerwowaną przez miasto kwotę, odpowiednio: o ok. 3,5 tys. zł i o ok. 15,5 tys. zł. Jeszcze nie zapadła decyzja o tym, czy procedura zostanie unieważniona, czy Ratusz dołoży pieniędzy do tego zadania.

- Aktualnie postępowanie jest w toku. Obecnie oceniamy złożone przez zainteresowanych wykonawców oferty – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Urzędu Miasta.

Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć, zwycięska firma przeprowadzi rozbiórkę ścian hali basenowej i demontaż w niecce basenu, wykona roboty tynkarskie i malarskie, wyśmiani basenową membranę niecki i zamontuje niezbędne urządzenia technologiczne i elementy wyposażenia. Na realizację prac będzie miała dwa miesiące od momentu podpisania umowy.

Szkoła Podstawowa nr 16 jest jedną z sześciu lubelskich placówek, które posiadają swój basen. Takimi obiektami dysponują również podstawówki nr: 5 przy ul. Smyczkowej, nr 23 przy ul. Podzamcze, nr 22 przy ul. Rzeckiego, nr 30 przy ul. Róży Wiatrów i nr 50 przy ul. Wielkopolskiej.