Lublin. Egzamin na prawo jazdy nadal na hyundaiach. Kupili samochody, które już mają

909 tys. zł wyda Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców na zakup 18 samochodów, w których będzie się zdawało egzamin praktyczny na kategorię B. Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić firmę, która dostarczy pojazdy. Postępowanie wygrał Auto Broker. Firma jako jedyna zgłosiła się do przetargu, w którym WORD zarezerwował do wydania 1 mln zł.

Samochody są potrzebne, bo w listopadzie wygasa obecna umowa na wynajem używanych teraz hyundaii i20. – Nadal będą to takie samochody – mówi nam Renata Bielecka, dyrektor WORD Lublin i dodaje. – To będą te same samochody, jakich używamy obecnie.

Trochę to skomplikowane, ale wyjaśnijmy sytuację. Kilka lat temu WORD wymieniając flotę wynajął pojazdy płacąc za nie 1,23 zł za miesiąc za jeden samochód. Dla ośrodka była to atrakcyjna oferta, ale gorzej przyjęły ją Ośrodki Szkolenia Kierowców. Wymiana floty WORD zawsze sprawia, że i szkoły nauki jazdy muszą zainwestować w nowe auta. A wtedy jeden nowy hyundai i20 kosztował około 60 tys. złotych. Stąd też obawa, że jeżeli teraz WORD wybierze inną markę, to szkoły znów będą musiały kupić auta.

– Nie ma takiego zagrożenia. Cały czas jesteśmy w kontakcie z OSK i zależało nam na takim zakupie, który nie przysporzy kłopotów szkołom. Zdaję sobie sprawę, że większość z nich to firmy rodzinne, których nie stać na nagły, duży wydatek. Większe przedsiębiorstwa pewnie by sobie z tym poradziły, ale mniejsze nie – dodaje Bielecka.

Ale to nadal nie tłumaczy tego, że WORD będzie używał tych samych aut, co do tej pory. Otóż firmą, która przed laty wynajęła Ośrodkowi pojazdy to właśnie Auto Broker, który wygrał najnowszy przetarg. Firma po prostu sprzeda WORD samochody, które są używane obecnie.

– Mają dwa lata i przebieg po kilkanaście tysięcy kilometrów. Są w dobrym stanie, bo o nie dbaliśmy. Znamy te auta – mówi dyrektor ośrodka.

Dodajmy tylko, że w poprzednim przetargu dwie firmy oferowały nowe samochody, ale chciały za nie 1,3 mln zł. Dla WORD było to za dużo i dlatego zapadła decyzja o zakupie aut używanych.

W 2021 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego do egzaminu na prawo jazdy kategorii B podeszło 14 243 osoby w części teoretycznej, a 22 619 kandydatów sprawdzało swoje umiejętności w praktyce. Zdało 35,08 proc. z nich. Kandydaci na kierowców częściej oblewali egzamin na mieście niż na placu.