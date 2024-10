Lublin idealny na citybreak? Zagłosuj i wygraj tysiąc złotych

Ostatnie wolne miejsca na kierunku Informatyka w WSB-NLU – Twoja szansa na przyszłość w branży IT

Informatyka na WSB-NLU zyskuje coraz większą popularność, a liczba wolnych miejsc jest mocno ograniczona. To jedna z ostatnich okazji, aby dołączyć do grona studentów prestiżowej Uczelni, która od lat kształci specjalistów w dziedzinie IT, dostosowując program do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.