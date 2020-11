Lublin: Jedne drzewa odjechały z Krakowskiego Przedmieścia, drugie wkrótce przyjadą

Dziś rano ciężki sprzęt zaczął rozbiórkę części nawierzchni na chodniku Krakowskiego Przedmieścia między ul. 3 Maja a Ewangelicką. Powstaną tutaj rabaty z 700 ozdobnymi krzewami, a będą to irgi i róże. W rabatach posadzone będą również drzewa, ma to być podrośniętych 13 lip. Koszt prac ogrodniczych to 130 tys. zł.

Bryły korzeniowe drzew sadzonych bezpośrednio w gruncie będą chronione specjalnymi „systemami antykompresyjnymi”. Szczegółowy projekt opracowała za 10,5 tys. zł firma LOCH DSG z Dzierzkowic-Zastawia.

Przy pracach ziemnych obecny będzie archeolog, na wypadek znalezienia ciekawych śladów przeszłości. Opiewająca na niecałe 3 tys. zł umowa na nadzór archeologiczny została podpisana pod koniec października z lubelską firmą Archee.

W efekcie zmian na chodniku Krakowskiego Przedmieścia z 27 dotychczasowych miejsc parkingowych pozostanie 14, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Koło murku z kwiatami zainstalowane zostaną stojaki dla rowerów. Po zakończeniu prac ogrodniczych miasto ma wyremontować ten odcinek Krakowskiego Przedmieścia, o ile jeszcze w tym roku pozwoli na to pogoda.

Lipy ustawione do niedawna wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia zostały przesadzone do gruntu w zestawie z kompozycjami roślin ozdobnych. Rząd drzew widać przy ul. Łęczyńskiej niedaleko przystanku autobusowego obok os. Przyjaźni. Druga część lip trafiła na al. Spółdzielczości Pracy w okolice sklepu Decathlon.

Opróżnione donice nie wróciły na stare miejsce. Miasto ustawiło je w nowych lokalizacjach. Kilka z nich stoi przy ul. Radziwiłłowskiej obok przejścia dla pieszych, inne znalazły się przed Miejskim Urzędem Pracy przy ul. Niecałej, zaś kolejne „otaczają” wiatę przystankową koło miejskich wodociągów przy al. Piłsudskiego.

W donicach posadzone zostały wiśnie nippońskie, krzewy o ciekawym pokroju, które wczesną wiosną powinny się obsypać białymi kwiatami. Dodatkowych efektów specjalnych można się spodziewać jesienią, bo liście tych krzewów atrakcyjnie się przebarwiają.