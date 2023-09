Lublin: Kolejne utrudnienia w tym miejscu. Potrwają do końca września

Odcinek między skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Monte Casiino i al. Mazowieckiego a ul. Bliską zostanie zwężony do jednego pasa. Drogowcy wprowadzą tu ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a pojazdy pojadą tędy po tymczasowej drodze. Ul. Wojciechowska w rejonie trwających prac pozostaje nieprzejezdna. Wyjątek stanowią autobusy komunikacji miejskiej i mieszkańcy dojeżdżający do posesji. W tych przypadkach utrzymany pozostaje ruch dwukierunkowy. - Takie utrudnienia potrwają do końca września – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Budowa ul. Bliskiej w dzielnicy Szerokie rozpoczęła się w ubiegłym roku. To kilkusetmetrowa ulica gruntowa przy której powstaje coraz więcej domów jednorodzinnych. Zaczyna się obok sklepu Stokrotka przy ul. Wojciechowskiej, a kończy ślepo przed ekranami akustycznymi wzdłuż ul. Nałęczowskiej. Kiedyś miała połączenie z tą ostatnią, ale straciła je w wyniku budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. Teraz wjechać i wyjechać stąd można jedynie od strony ul. Wojciechowskiej.

Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od lat, ale jej realizacja była przekładana z powodu braku środków w miejskiej kasie. Nowa droga będzie miała jezdnię o szerokości sześciu metrów. Wzdłuż niej po obu stronach zaprojektowano dwumetrowy chodnik, a na końcu ulicy znajdzie się plac do zawracania samochodów. Przewidziano także 14 miejsc postojowych. Powstaną również schody z pochylnią dla wózków prowadzące od ul. Bliskiej do ul. Nałęczowskiej.

- Wykonawca buduje również oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną. Wszystkie prace są w trakcie realizacji. Wykonywane są roboty brukarskie na chodnikach i zjazdach, w jezdni zaś ostatnie warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię asfaltową. Trwają również prace drogowe na ul. Wojciechowskiej, w obrębie włączenia do niej ul. Bliskiej – wylicza Justyna Góźdź.

Prace realizuje konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie. Koszt inwestycji wynosi ponad 17,8 mln zł. Nowa droga ma być gotowa w styczniu przyszłego roku.