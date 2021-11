Lublin. Koty zostawione w pudełku przy śmietniku

Puławy. Zwyrodnialec na oczach dziecka oślepił kota i połamał mu kręgosłup

Pijany mężczyzna dwukrotnie rzucił czternastotygodniowym kotem w zamknięte okno, a następnie przygniatał go do podłogi drapakiem. Zwierzę doznało poważnych obrażeń ciała. Puławianin robił to wszystko w obecności dziesięcioletniego syna, któremu urządził awanturę.