Lublin. Mieszkania mogą powstać na terenie u zbiegu ul. Choiny i Wojtasa

Miejscy planiści chcą umożliwić budowę nowego osiedla na 13 hektarach położonych na północ od ul. Wojtasa między ul. Choiny a Czerwcową. Od północy osiedle byłoby ograniczone planowanym przedłużeniem ul. Nasutowskiej do ronda, które ma kształt podobny do biszkopta.

Dzisiaj dużą cześć tego obszaru zajmują pola uprawne, na części (przy ul. Choiny 57) są obiekty usługowe i siedziba spółdzielni mieszkaniowej, zaś na innej części (między Wojtasa a Sierpniową) stoi zabudowa jednorodzinna i usługowa.

Obowiązujący plan zagospodarowania terenu rezerwuje to miejsce głównie pod przemysł i magazyny. Ratusz zamierza zmienić przeznaczenie tych nieruchomości i umożliwić ich wykorzystanie pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

W piątek Urząd Miasta ogłosił projekt nowego planu zagospodarowania tego obszaru. Z projektu wynika, że pomiędzy ul. Wojtasa i Sierpniową oraz u zbiegu ul. Wojtasa i Choiny możliwe będzie stawianie zabudowy jednorodzinnej i usługowej. O proporcjach między usługami a powierzchnią mieszkalną decydowałby sam inwestor i miałby w tym pełną swobodę.

Wśród dozwolonych w tym miejscu usług miałyby się znaleźć także domy studenckie, o czym wprost mówi projekt planu. Teoretycznie mogłoby to otworzyć deweloperom furtkę do budowy obiektów, które nie różniłyby się wyglądem od bloków mieszkalnych, ale formalnie będących "akademikami". Niezależnie od tego, jak dużą fantazją wykażą się deweloperzy, nie zbudują nic wysokiego, bo plan ma zakazać stawiania budynków mających ponad 10 m wysokości i więcej niż jedno piętro.

Na północ od wspomnianej strefy wyznaczony ma być grunt pod budownictwo wielorodzinne i usługowe. Również w tym przypadku inwestor swobodnie decydowałby o tym, ile procent budynku zajmą mieszkania, a ile usługi. Także tutaj wśród dozwolonych usług wymieniona jest budowa domów studenckich. To z kolei pozwoliłoby deweloperowi na skorzystanie z łagodniejszych (niż te stawiane blokom) wymogów dotyczących minimalnej liczby miejsc parkingowych.

Planiści proponują, by zobowiązać inwestorów do zapewnienia nie mniej niż 1,3 miejsca parkingowego na każdy lokal mieszkalny (bez względu na jego metraż), zaś w przypadku akademików proponowane minimum to 1 miejsce postojowe na każde trzy pokoje w domu studenckim.

Oczywiście plan miałby pozwalać także na inne usługi. Mowa jest m.in. o biurach, sklepach, gastronomii, przedszkolach, szkołach, żłobkach, przychodniach, hotelach, bankach czy sądach. Dla każdej kategorii usług inaczej określany miałby być minimalny wskaźnik parkingowy.

Jak wysoka zabudowa może powstać w tym miejscu? Planiści proponują, by wzdłuż ul. Choiny budynki miały nie więcej niż 16 metrów wysokości (trzy piętra). Od strony planowanego przedłużenia ul. Nasutowskiej budynki mogłyby sięgać 18 m wysokości, podobnie jak w pobliżu opisywanej już wcześniej strefy zabudowy jednorodzinnej i usługowej. W samym środku osiedla dopuszczone byłoby wznoszenie budynków o wysokości 22 m.

Ratuszowi planiści chcą także wprowadzić wymóg zapewnienia placu zabaw dzieciom z nowych bloków mieszkalnych. Określają go tak, że na każdej działce inwestycyjnej będzie musiał powstać przynajmniej jeden plac zabaw o szerokości nie mniejszej niż 5 m i powierzchni przynajmniej 100 mkw., ale z zachowaniem przelicznika 1 mkw. placu na każde mieszkanie.

Przy ul. Nasutowskiej wyznaczony ma być również obszar usług. Pokrywa się on z terenem, na którym stoją budynki z adresem ul. Choiny 57a. Plan przewiduje też obszary zieleni mającej osłonić zabudowę od strony głównych dróg. – Projekt wyznacza również główne powiązania pieszo-rowerowe i strefę przestrzeni publicznej w centralnej części, jako miejsce o wyjątkowych walorach architektonicznych i przestrzennych – wylicza Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

Od teraz każdy może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do propozycji Urzędu Miasta. Można to zrobić mailem (planowanie@lublin.eu), na papierze (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), przez stronę internetową decyduje.lublin.eu lub poprzez system ePUAP. Uwagi będą przyjmowane przez Ratusz do 18 maja.

Wszyscy zainteresowani mogą również wziąć udział w publicznej dyskusji z planistami, która ma się odbyć 12 kwietnia (Ratusz, sala 2, godz. 13). Aby uczestniczyć w tej rozmowie, trzeba się wcześniej zapisać (tel. 81 466 23 00 lub mail planowanie@lublin.eu), co można zrobić najpóźniej 8 kwietnia.