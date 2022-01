Lublin. Objazdy linii 1, 13, 45 i 161

Przekaż swój 1 proc. lubelskim organizacjom. Fundacja namawia Ratusz do promocji

Rozszerzenie miejskiej akcji „Rozlicz PIT w Lublinie” proponuje prezydentowi Fundacja Wolności, która złożyła oficjalny wniosek w tej sprawie. Oczekuje one, że Ratusz będzie nie tylko namawiał do rozliczania się z podatku w Lublinie, ale również do przekazywania swojego 1 proc. podatku lubelskim organizacjom pożytku publicznego.