Lublin: Od dziś można się starać o miejsce dla dziecka w dowolnie wybranej szkole

To kolejna część rekrutacji do pierwszych klas w miejskich podstawówkach. Najpierw miejsca były przydzielane tylko dzieciom mieszkającym w obwodzie danej szkoły. Po tym etapie okazało się, że w każdej ze szkół zostały wolne miejsca, łącznie jest ich 713. Od dzisiaj można się o nie starać, wypełniając wniosek dostępny na stronie edu.lublin.eu, na której trzeba najpierw kliknąć w zakładkę „aplikacje dla rodziców”.

We wniosku można wskazać najwyżej trzy szkoły, wymieniając na pierwszym miejscu to, na którym rodzicom zależy najbardziej. – Podpisany wniosek rekrutacyjny należy zanieść do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu preferencji lub podpisać korzystając z profilu zaufanego i wówczas wniosek przesyłany jest do szkoły pierwszego wyboru – instruuje Urząd Miasta. Przyjmowanie dokumentów zakończy się 4 kwietnia o godz. 14.

Przy wypełnianiu wniosku trzeba pamiętać, że wymagane są podpisy obojga rodziców lub opiekunów, chyba że dziecko jest wychowywane samotnie. Jeżeli jedno z dwojga rodziców nie posiada profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wtedy konieczne jest złożenie wniosku na piśmie w sekretariacie szkoły z pierwszego miejsca na liście.

O przyznaniu miejsca nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale liczba przyznanych dziecku punktów. – Wysoka liczba punktów przyznawana jest m.in. tym dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły, premiowane są również rodziny, które rozliczają się z podatku dochodowego w Lublinie – wyjaśnia Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta.

W tym etapie naboru przyjmowane są też zgłoszenia od rodziców dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile nie zapisano ich do podstawówki właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Oddziały integracyjne prowadzone są w pięciu miejskich podstawówkach: nr 15 (przy Elektrycznej 51), nr 28 (przy Radości 13), nr 32 (Tetmajera 2), nr 43 (Śliwińskiego 5), nr 51 (Bursztynowa 22).

Także teraz jest możliwe zapisanie dziecka do pływackiej klasy sportowej w podstawówce nr 23 przy ul. Podzamcze 9. – Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni załączyć do wniosku rekrutacyjnego orzeczenie lekarskie, które potwierdza stan zdrowia umożlwiający podjęcie nauki w oddziale oraz pisemną zgodę rodziców – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. W tym przypadku wymagane będzie też pomyślne przejście prób sprawnościowych.