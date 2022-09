Lublin. Od dziś zmienił się rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Nawet najważniejsze linie, jak 26, 31, 57 czy 151 będą kursować nie częściej niż raz na 20 minut. Na niektórych liniach dołożono tylko po jednym, dwa kursy.

Takie „wzmocnienia” wprowadzono na liniach nr: • 2 • 3 • 4 • 7 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 20 • 23 • 25 • 32 • 42 • 44 • 45 • 74 • 155

Ponadto na ulice wrócą linie • 912 • 922. W soboty i niedziele też nie wzrośnie częstotliwość kursów. Wracają weekendowe kursy linii • 54 • 154.

Pogorszy się, jak zwykle po wakacjach, dojazd nad Zalew Zemborzycki. Do leśnej pętli w Dąbrowie nie dotrzemy już wybranymi kursami linii 1, 21 i 37. Będą tam docierać wybrane kursy linii 15, ale tylko w weekendy.

Podmiejska linia nr 5 znowu będzie dojeżdżać wybranymi kursami do Mełgwi. Przypomnijmy, że z początkiem lipca jej trasę skrócono do Świdnika.

Od dziś dwa przystanki na Drodze Męczenników Majdanka stają się przystankami na żądanie. Oznacza to, że kierowcy nie będą się tu zatrzymywać, o ile nie będzie o to prosić jakiś pasażer. Dotyczy to pary przystanków Majdanek-pomnik 01 i 02.

Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy, że miasta nie stać na lepszą komunikację. Wpływy ze sprzedaży biletów są niższe od zakładanych, natomiast koszty, zwłaszcza energii, zdecydowanie wyższe.