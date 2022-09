Lublin. Pracownicy DPS-ów walczą o podwyżki. Chcą zarabiać 1 tys. zł więcej

1 A A

Zasługujemy na większe zarobki – mówi Małgorzata Guz, pracownica Domu Pomocy Społecznej, która przyszła na wczorajsze posiedzenie Rady Miasta (fot. Dominik Smaga)

1000 zł podwyżki oczekują pracownicy Domów Pomocy Społecznej, którzy przyszli po to do Ratusza. Prezydent nie przesądza, czy znajdzie na to pieniądze w przyszłorocznym budżecie. Od września br. płace w DPS-ach rosną o 300 zł.

