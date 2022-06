Lublin. Radni "przestawili" pomnik Lecha Kaczyńskiego. Zdecydowali też co z pierwszą damą

O taką zmianę zawnioskował do Rady Miasta prezydent Krzysztof Żuk. Zrobił to na prośbę Jarosława Stawiarskiego, który napisał do niego w tej sprawie jako członek „Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.

Stawiarski poprosił o zmianę uchwały z 2018 r., w której Rada Miasta opowiedziała się za tym, by pomnik stanął na placu Lecha Kaczyńskiego i upamiętniał również jego żonę. W piśmie Stawiarskiego do Żuka znalazła się prośba o to, by skreślić Marię Kaczyńską z nazwy pomnika, bo będzie on przedstawiać samego prezydenta, bez małżonki, która razem z nim zginęła w katastrofie samolotu.

>>Pomnik prezydenta bez żony Marii?<<

Zgodnie z ta sugestią Krzysztof Żuk zgłosił do Rady Miasta projekt uchwały zmieniającej nazwę pomnika i wskazującej jako jego lokalizację skwer abp. Józefa Życińskiego, czyli zielony zagajnik przy Al. Racławickich między pl. Teatralnym a apartamentowcem Unia Art Residence. Na skwerze tym stoi już pomnik Idziego Radziszewskiego, pierwszego rektora KUL. Z najnowszej uchwały wynika, że pomnik Lecha Kaczyńskiego stanie w rogu skweru, blisko krawędzi pl. Teatralnego oraz chodnika ciągnącego się wzdłuż Al. Racławickich.

Za zmianą lokalizacji i nazwy pomnika opowiedziało się 17 radnych, w tym 12 z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Oprócz nich za uchwałą zagłosowało jeszcze pięcioro radnych z klubu prezydenta Żuka. Chodzi o Piotra Chodunia, Elżbietę Dados, Zbigniewa Jurkowskiego, Jadwigę Mach i Adama Osińskiego. Głosowania nie poprzedziła na posiedzeniu żadna dyskusja. Kilka dni wcześniej radni PiS mieli wątpliwości, czy wypada wykreślać Marię Kaczyńską z uchwały pomnikowej, teraz nie mieli już takich obaw.