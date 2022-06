Mieszkaniec prosi prezydenta Lublina o odpuszczenie górkom czechowskim. Krzysztof Żuk posłucha?

Temat górek czechowskich często przewijał się podczas dzisiejszej dyskusji nad prezydenckim raportem o stanie miasta, który rozpatrywali lubelscy radni. Prezydent ani słowem nie wspomniał w raporcie o górkach, ale ten temat wywołała część mieszkańców biorących udział w debacie Rady Miasta.

Jeden z mieszkańców pytał prezydenta wprost, czy chce, aby ludzie sami zaczęli przekopywać ten teren w poszukiwaniu ofiar zbrodni sprzed lat. Chodzi o szczątki osób rozstrzelanych tu podczas II wojny światowej przez Niemców. Po wojnie, na przełomie lat 1947/48, przeprowadzono tu osiem ekshumacji, których efektem było wydobycie szczątków 231 osób.

>>Prezydent Lublina z absolutorium<<

Przeciwnicy zabudowy górek przekonują, że w ziemi spoczywa wiele ofiar zbrodni. – My chcemy tych żołnierzy, którzy leżą na górkach, zabetonować? – dopytywał Adam Łukasik.

– Pamięć historyczną oraz rozwój miasta można pogodzić. Naszym zdaniem należy do tego dążyć – mówił Zbigniew Dymowicz ze spółki TBV Investment, która chce zabudować ok. 30 ze 105 ha górek. – Lublin posiada bardzo wiele miejsc odnalezienia ludzkich szczątków i przy tych miejscach, a nawet w tych miejscach realizuje się inwestycje. Tak jest w całym kraju.

– Chcemy czynnie uczestniczyć w pracach dotyczących ewentualnego, dodatkowego upamiętnienia ofiar wojny na górkach czechowskich – zadeklarował Dymowicz i dodał, że firma rozmawia o tym z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. – Mamy już przygotowany wniosek o rozpoczęcie takiej procedury.

Inny mieszkaniec, 85-letni Wojciech Papież, mieszkający obok górek, apelował do prezydenta o to, by wycofał z sądu swoją skargę na wyrok mówiący, że studium przestrzenne w części dotyczącej górek czechowskich jest niezgodne z prawem. Taki wyrok wydał w grudniu Wojewódzki Sąd Administracyjny, ale prezydent zaskarżył go do NSA.

Apel Papieża nie poskutkował, Ratusz nie zamierza wycofywać skargi z sądu. – W interesie wszystkich jest zbadanie tej sprawy pod kątem legalności uchwały – tłumaczył Zbigniew Dubiel, koordynator radców prawnych Ratusza.