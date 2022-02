Lublin solidarny z Ukrainą. Stadion na żółto-niebiesko i spotkanie na pl. Litewskim

Również fasada Centrum Spotkania Kultur dziś między godziną 18 a 20 będzie podświetlona w barwach flagi ukraińskiej.

Prezydent Lublina apeluje, aby w obliczu agresji Rosji wobec Ukrainy nie pozostać obojętnym. Liczy na zdecydowane kroki Unii Europejskiej wobec Rosji.

– Pamiętajmy o naszych przyjaciołach w Ukrainie i mieszkających w Lublinie obywatelach Ukrainy. Jako wyraz naszej solidarności przez najbliższe dni Plac Litewski rozświetli się w żółto-niebieskich barwach flagi Ukrainy. W ten symboliczny sposób, chcemy wyrazić wsparcie naszym sąsiadom – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Urząd Miasta wylicza, że Lublin jest domem dla ponad 3 tys. studentów oraz wielu pracowników pochodzących z Ukrainy. Wśród miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Lublinem najwięcej jest z Ukrainy. Są to m.in.: Łuck, Lwów, Iwano-Frankiwsk, Równe, Sumy, Charków, Dniepr, Kamieniec Podolski, Krzywy Róg, Winnica.

Lublin od lat prowadzi współpracę kulturalną na rzecz Ukrainy. Wśród podejmowanych działań warto wspomnieć m.in. festiwal „Ukraina w centrum Lublina”, której miasto jest partnerem, czy pozyskiwanie do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej książek w języku ukraińskim.

Dziś spotkanie na placu Litewskim

Dzisiaj o godz. 17 na placu Litewskim odbędzie się spotkanie mieszkańców Lublina, w tym obywateli Ukrainy, którzy na co dzień tu studiują i pracują. Spotkanie organizowane jest przez środowiska ukraińskie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Będzie to symboliczna forma wsparcia i wyrażenie solidarności z Ukrainą.