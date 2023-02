Lublin. Startuje loteria podatkowa. Za rozliczenie PIT jest do wygrania samochód

Samorząd Lublina zachęca w ten sposób, aby mieszkańcy Lublina rozliczali swój podatek w Lublinie i dokładali się do budżetu miasta. Chodzi dokładnie o to, że często osoby mieszkające w mieście nadal rozliczają się podatkowo w innych gminach. Ratuszowa loteria ma sprawić, że takie osoby jednak zapłacą podatki w Lublinie, a ich wpłynie do miejskiej kasy.

– Rozliczając podatki w naszym mieście, mamy realny wpływ na jego rozwój. To środki, które zasilają budżet miasta, więc także lubelskich szkół i przedszkoli, finansują oświetlenie dróg i chodników, komunikację miejską, sprzątanie ulic, czy wsparcie osób w potrzebie – mówi cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Wskazując w deklaracji Lublin jako miejsce zamieszkania, decydujemy o tym, że wypracowany przez nas podatek trafia do budżetu miasta, przyczyniając się do wzrostu jego dochodów. Mamy nadzieję, że wpływy związane z nowo zarejestrowanymi podatnikami częściowo zrekompensują straty wywołane przez rządowy program Polski Ład – dodaje.

Zasady loterii PIT

W loterii mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Lublina, którzy rozliczą PIT za 2022 rok w jednym z lubelskich Urzędów Skarbowych podając Lublin jako miejsce zamieszkania.

Konieczne jest również zgłoszenie swojego udziału w loterii. Najprościej jest wypełnić formularz online, który można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu/PIT.

Można także skorzystać z jednego z Punktów Obsługi Loterii. Znajdują się w Biurach Obsługi Mieszkańców. Właśnie tam trzeba wypełnić papierowy kupon i wrzucić go do urny.

Punkty Obsługi Loterii będą funkcjonowały do 2 maja w BOM-ach przy:

Wieniawskiej 14,

Filaretów 44,

Szaserów 13-15,

Franciszka Kleeberga 12a,

Wolskiej 11,

w Wydziale Komunikacji (ul. Czechowska 19a),

biurowcu przy ul. Spokojnej 2,

Ratuszu (pl. Łokietka 1).

Zgłoszenia trzeba przysłać do 2 maja. Na uczestników czekają nagrody pieniężne o wartości 1 000 zł i 2 000 zł, a główną nagrodą jest samochód Suzuki Swift Hybrid o wartości niemal 89 tys. zł.

W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło 8 310 mieszkańców. Główną nagrodę, samochód o wartości 67 tys. zł, wygrała pani Beata z Lublina.

1,5 proc. zamiast 1 proc.

Wypełniając formularz podatkowy trzeba pamiętać, że można część swojego podatku przeznaczyć wybranej organizacji pożytku publicznego. W tej kwestii, w tym roku, nastąpiła duża zmiana. Do tej pory podatnicy mogli przekazać OPP 1 proc. podatku. Teraz jest to 1,5 procenta.