Lublin stolicą sztucznej inteligencji

W poniedziałek władze uczelni oraz politycy przedstawili założenia nowej inwestycji. Nowy budynek będzie zlokalizowany przy ul. Nadbystrzyckiej, między kaplicą, a akademikami, na terenie dzisiejszego parkingu. IT Tower będzie ośmiopiętrowym budynkiem z dwupoziomowym parkingiem podziemnym o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9 tysięcy metrów kwadratowych.

- To będzie międzywydziałowe centrum sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, czyli miejsce gdzie będziemy uprawiać nowe dyscypliny naukowe. Będziemy rozwijać technologie, które dzisiaj zyskują na znaczeniu, takie jak technologie chmurowe, big data, internet rzeczy czy robotyka i różne odcienie informatyki. To ogromne wyzwanie, ale musimy szybko nadrobić zaległości, jakie nasz kraj ma w tym zakresie. Obecnie na 1000 mieszkańców w Polsce przypadają 4 roboty, gdzie średnia dla UE jest 14 – mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Pieniądze na ten cel, w formie symbolicznego czeku przekazał dziś Wiceminister Finansów. Kwota dofinansowania pochodzi ze Skarbowych Papierów Wartościowych.

- Budowa IT Tower wpisuje się w strategię rozwoju Polski, ale też Lublina i regionu. Nie jesteśmy już gospodarką, która konkuruje niskimi kosztami pracy. Jesteśmy gospodarką, która przyciąga zaawansowane technologicznie projekty i która dzisiaj konkuruje na poziomie produktywności, innowacji i nowych rozwiązań, które chcemy pokazywać i sprzedawać także poza granice Polski i to właśnie robimy. […] Jestem głęboko przekonany, że te 100 mln złotych dla Politechniki Lubelskiej to nie tylko znakomita inwestycja w przyszłość samej uczelni, ale również w przyszłość Lublina i w to, aby Lublin stał się centrum sztucznej inteligencji w Polsce – mówi Artur Soboń, Wiceminister Finansów.

Budynek ma być wielofunkcyjny i dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Ma się w nim znajdować m.in. 16 laboratoriów ogólnych i 14 specjalistycznych, 3 aule, 4 sale audytoryjne i 2 sale seminaryjne. Dwa lata ma zająć samo przygotowanie dokumentacji i pozwoleń. Planowane ukończenie prac jest przewidywane przed 2028 rokiem.