Lublin. Symboliczny gest władz miasta wobec reżimu Łukaszenki

Współpraca faktycznie ustała już wcześniej, bo w roku 2020, po przeprowadzonych na Białorusi wyborach prezydenckich, przez wielu Białorusinów uznanych za sfałszowane, których zwycięzcą ogłoszony został Aleksandr Łukaszenka. W ostatnim czasie Łukaszenka udostępnił białoruskie terytorium wojskom rosyjskim szykującym się do inwazji na Ukrainę, co przelało czarę goryczy i skłoniło władze miasta do zerwania współpracy z Brześciem.

Na fasadzie Ratusza powstało wolne miejsce dla tabliczki z nazwą nowego miasta partnerskiego. – Może za jakiś czas w pustym miejscu pojawi się nowe miasto partnerskie Lublina z Ukrainy? Oby – ogłosił dziś na Facebooku samorząd Lublina.