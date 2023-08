Lublin: Szykują się utrudnienia dla kierowców. Ulica zostanie zamknięta na miesiąc

Godzina "W" na Rynku Wielkim w Zamościu (zdjęcia)

Zebraliśmy się dzisiaj nie po to, by oceniać, czy powstanie było słuszne czy nie, ale aby oddać hołd tym, którzy stanęli do walki, bo nie chcieli żyć pod okupacją – mówił we wtorek 1 sierpnia w Zamościu prezydent miasta Andrzej Wnuk. I apelował: Pochylmy głowy w zadumie, ale i szacunku dla ofiar.