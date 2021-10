Lublin: Więcej miejsc parkingowych, specjalne linie na cmentarze

Na Majdanku

29 października wprowadzone zostaną zmiany na Drodze Męczenników Majdanka.

* Kierowcy jadący od strony śródmieścia nie będą mogli skręcać w lewo w ul. Ordonówny. Służący do takiego skrętu pas jezdni zostanie przeznaczony wyłącznie do jazdy na wprost. Natomiast sąsiedni pas ruchu ma służyć tylko do skrętu w prawo na teren muzeum na Majdanku.

* Kierowcy jadący od strony Felina nie będą mogli skręcać w lewo na teren muzeum.

Od tego dnia inaczej będzie się wyjeżdżać spod cmentarza. Nie da się powrócić ul. Cmentarną do Drogi Męczenników Majdanka, bo jak co rok trzeba będzie ona drogą jednokierunkową. – Wyjazd będzie możliwy drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową do ronda – zapowiada Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Aby wjechać na parking za pawilonami handlowymi, należy użyć pierwszego wjazdu, a środkowym będzie się odbywał wyjazd z nakazem jazdy w prawo. Natomiast ostatni wyjazd zostanie zamknięty i wygrodzony płotkami.

29 października wieczorem wprowadzone mają być zmiany na rondzie. Kierowcy wjeżdżający na rondo z drogi gruntowej od strony cmentarza nie będą mogli skręcać w lewo do centrum miasta. Znaki pokierują ich prosto przez ul. Dekutowskiego, a następnie przez al. Witosa.

– Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, a także na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu przy Drodze Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w innych dozwolonych miejscach w rejonie cmentarza – wylicza Góźdź.

Taka organizacja ruchu na Majdanku ma obowiązywać do 2 listopada.

Przy Lipowej

Tu zmiany dotyczą przede wszystkim miejsc parkingowych. 31 października i 1 listopada bezpłatnie będzie można zostawić samochód na podziemnym parkingu pod Plazą. Od godz. 7 do 21 czynne mają być oba wjazdy, a szlabany będą podniesione.

Dla osób, które mogą skorzystać z bocznego wejścia od ul. Wiercieńskiego (za wieżowcami przy Głębokiej) zostaną wygospodarowane dodatkowe miejsca postojowe na ul. Głębokiej. Od 30 października do 2 listopada zasłonięty będzie tu zakaz zatrzymywania się, dzięki czemu będzie można parkować od ul. Narutowicza do Raabego.

Od 25 października do 3 listopada nieczynny będzie nieduży parking przed główną bramą cmentarza. To miejsce będzie przeznaczone dla sprzedawców kwiatów i zniczy. Natomiast od 30 października do 2 listopada z zatoki postojowej wzdłuż Plazy (na ul. Ofiar Katynia) będą mogły parkować wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Bełżycka i Pszczela

Jak co rok zorganizowany ma być ruch samochodów w pobliżu cmentarza parafialnego przy ul. Bełżyckiej. Dojazd od strony al. Kraśnickiej będzie możliwy przez ul. Łanową i Bełżycką, które 31 października oraz 1 listopada będą drogami jednokierunkowymi. Natomiast wyjazd możliwy będzie przez ul. Folwarczną, która także będzie oznakowana jako droga jednokierunkowa.

Niespodzianek nie będzie też koło cmentarza przy Pszczelej. Na tej ulicy między torami a Kukułczą obowiązywać ma 31 października i 1 listopada jeden kierunek jazdy. Powrót do Krężnickiej będzie możliwy przez ul. Kukułczą i Letniskową.

Komunikacja miejska

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi trzy specjalne linie dowożące pasażerów na cmentarz.

Linia 200 ma jeździć z ronda Berbeckiego przez al. Andersa, al. Spółdzielczości Pracy, Unicką, Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Lipową, al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie, Fabryczną, Drogę Męczenników Majdanka, ul. Krańcową, al. Witosa i ul. Dekutowskiego do pętli Majdanek. Przystanki na al. Witosa nie będą obsługiwane. W powrotną drogę autobus pojedzie przez Drogę Męczenników Majdanka.

Linia ma kursować 30 października co pół godziny, 31 października co 12 minut, a 1 listopada co 6 minut.

Linia 201 pojedzie z ronda Berbeckiego al. Andersa, al. Spółdzielczości Pracy, Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Lipową, Narutowicza, Głęboką, Filaretów, Zana i al. Kraśnicką do Konopnicy.

Linia ma kursować 31 października raz na godzinę, a 1 listopada co pół godziny.

Linia 202 ma kursować z Abramowic przez Abramowicką, Kunickiego, Wolską, Drogę Męczenników Majdanka, Krańcową, al. Witosa, Dekutowskiego i Drogę Męczenników Majdanka do pętli Majdanek. Przystanki na al. Witosa nie będą obsługiwane. W przeciwnym kierunku linia ma kursować przez Drogę Męczenników Majdanka.

Linia ma kursować 31 października co 40 minut, a 1 listopada co pół godziny.

Od 30 października do 1 listopada linia 32 nie będzie kursować przez ul. Walecznych, tylko przez ul. Koryznowej.

Od 31 października do 1 listopada wzmocniona zostanie obsada linii 21, 23, 35, 47, 73, 78, 85, 153, 156, 157, 158 i 161. Linia 78 nie będzie kursować przez ul. Pszczelą i Zemborzyce Podleśne.