Lublin zacznie kupować ziemię pod nowy cmentarz. Od której strony zacznie?

Miejsce pod nowy cmentarz komunalny zostało określone w planie zagospodarowania terenu uchwalonym przez Radę Miasta pod koniec czerwca. Nowa nekropolia ma zająć około 50 hektarów. Niemal cały ten obszar jest własnością osób prywatnych, miasto posiada dosłownie skrawki gruntu, a całą resztę dopiero musi kupić.

Na wykup nieruchomości Urząd Miasta zamierza wydać w przyszłym roku 1,8 mln zł – Zgadzam się, że ta kwota, jeżeli policzymy obszar całego cmentarza i średnie ceny, jest niewystarczająca. Chodziło o to, żeby ten proces po prostu rozpocząć – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Nie jest to dobra wiadomość dla właścicieli gruntów zarezerwowanych pod cmentarz. Ze swoimi działkami nie mogą nic zrobić, a nikt oprócz miasta nie odkupi od nich tej ziemi. A Ratusz wprost przyznaje, że nie stać go na to, by od razu kupić wszystko.

– Nie zadowolimy wszystkich mieszkańców i wszystkich terenów w ciągu jednego roku nie wykupimy, bo ten proces będzie trwał ileś tam czasu. Chcemy pokazać, że rozpoczniemy jego realizację – stwierdza Szymczyk.

– Na obecnym etapie miasto nie jest w stanie określić jaką powierzchnię gruntów uda się zakupić za planowaną kwotę 1,8 mln, gdyż do oszacowania wartości nieruchomości zostanie wyłoniony rzeczoznawca majątkowy – zastrzega Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Wiadomo za to, od których nieruchomości zaczną się zapowiadane zakupy. – Proces nabycia działek będzie przebiegał etapami, poczynając od działek położonych od strony przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Bukszpanowej.

Urząd Miasta nie przesądza również tego, kiedy uruchomi nowy cmentarz. Niekoniecznie będzie jednak z tym czekać do czasu przejęcia wszystkich nieruchomości. – Dopiero przy zakupie większej liczby działek będzie rozważane ewentualne funkcjonowanie cmentarza na jego części, przy dalszym zakupie gruntów na pozostałą część – tłumaczy Góźdź.

Nowy cmentarz ma wykorzystywać ukształtowanie terenu przeciętego doliną. Miasto zapowiada, że będzie mieć nieco parkowy charakter. Według wyliczeń Urzędu Miasta nowy cmentarz pomieści około 120 tys. pochowków.

Na zlecenie miasta powstaje już projekt nowej drogi, przy której ma powstać nekropolia, mającej być przedłużeniem ul. Zelwerowicza. Prace nad dokumentacją drogi dobiegają końca, ale na jej budowę miasto nie ma pieniędzy.