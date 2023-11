Lwowski uniwersytet docenił naszego profesora

- Lwów to kolebka również lubelskiej okulistyki. We Lwowie studiował prof. Tadeusz Krwawicz, we Lwowie robił specjalizację z okulistyki przybył do nas po wojnie, gdzie w zasadzie założył Uniwersytecki Ośrodek Okulistyczny, Klinikę Okulistyki. Mamy za sobą 75 lecie założenia Kliniki Okulistyki. Zacząłem współpracować z Lwowem ponad dekadę temu. Bardzo ważna była również działalność prof. Zbigniewa Zagórskiego, który organizował konferencje polsko-ukraińskie. W Lublinie było kilka edycji tych konferencji. Także jest to taki ciągły proces rozwoju współpracy. Udało mi się m.in aktywnie wspierać działalność wydawniczą, ale przede wszystkim będą to szkolenia w zakresie chirurgii oka, prowadzone w Lublinie i Lugano w Szwajcarii, w ramach działalności Europejskiej Szkoły Okulistyki ESASO – mówi prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 i prorektor ds. umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji UM w Lublinie.