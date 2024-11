Magia świąt w azjatyckim stylu. Trwa festiwal Akira Hello Christmas

Z okazji zbliżających się świąt, organizatorzy Festiwalu Kultury Azjatyckiej Akira stworzyli wyjątkowe wydarzenie, czyli Akira Hello Christmas. W ten weekend w dniach 23-24 listopada, Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” stał się miejscem zabawy, inspiracji, warsztatów, cosplayów i anime.

- Akira Hello Christmas to zapowiedź zimy, ale w słodkim wydaniu. Można przyjść do nas, usłyszeć bardzo przyjemne i ciekawe rzeczy na temat Krajów Dalekiego Wschodu, ale też kupić prezenty od wystawców, którzy przyjechali z całej Polski. Można tu kupić wszystko, od przypinek po kimona. Myślę, że to jest coś, co warto dodać do swojego punktu, jeśli chodzi o atrakcje na weekend – mówi Maciej Bryła, koordynator ds. wystawców i sponsoringu Festiwalu Akira.

W sobotę, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w integracjach, talent show i obowiązkowym punkcie każdego azjatyckiego festiwalu, czyli konkursie cosplayów, w którym można wcielić się w rolę swojej ulubionej postaci.

- To jest moja autorska postać z systemu Neuroshimy. Zrobiłam jej cosplay, ale jestem tutaj mylona z Hatsune Miku, ale to nie jest Hatsune Miku. To jest Ava, czyli bardzo agresywna kobieta, która chodzi z toporem i wszystko załatwia właśnie tym toporem – mówi Klaudia, uczestniczka.

Wśród cosplayów znalazła się również postać dobrze znana z powieści Charlesa Dickensa.

- Jestem w cosplayu postaci, która nazywa się Duch Świąt obecnych. To postać z utworu „Opowieść Wigilijna” Charlesa Dickensa. To bordowa suknia ozdobiona białą koronką, uszyta na bazie wykrojów XIX wiecznych. Suknia jest szyta własnoręcznie i ręcznie, ponieważ maszyna do szycia to wynalazek dopiero drugiej połowy XIX wieku, a sama „Opowieść Wigilijna” to 1843 rok. Na głowie mam wieniec upleciony ze sztucznych gałęzi choinkowych oraz symboli nawiązujących do świąt z dekoracjami, światełkami. Myślę, że stworzenie kostiumu zajęło mi w sumie około kilka miesięcy – wspomina inna uczestniczka.

Podczas festiwalu zaprezentowana została także wersja demo nowej gry związanej z konwentem, czyli gra visual novel o Akirze – Akira: Making Fest Together.

- Visual novel jest to taka interaktywna książka, w której sami możemy podejmować wybory dotyczące same treści, fabuły. Gra opowiada o nastolatce, która szuka swojej drogi w życiu i odnajduje ją przez szkolny konkurs, w którym ma możliwość uzyskania dostępu do organizacji wydarzenia szkolnego. A skoro jest fanką anime, to dodatkowo może chciałaby zorganizować konwent i odnajduje dzięki temu przyjaciół, odnajduje sposoby na to jak radzić sobie ze stresem i jaką drogą podążać w życiu – Adrianna Wrońska, która zajmuje się tworzeniem gry.

W pierwszy dzień festiwalu w grę zagrało około 500 osób. Ostatniego dnia, czyli 24 listopada zaplanowane są m.in. warsztaty tworzenia świątecznych bombek i ozdabiania świątecznych pierników, gry, turnieje, tańce i wspólne śpiewanie. W niedzielę również będzie okazja wypróbować grę Akira: Making Fest Together.

Bilety oraz pełny program dostępny jest na stronie https://akiracon.pl/.