To jest magia świąt. Mikołaj i superbohaterowie u chorych dzieci

Superman, Batman i Święty Mikołaj zjawili się na Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie. Leczące się tam dzieci zostały obdarowane spersonalizowanymi prezentami, które kupiono dzięki darczyńcom włączającym się we wcześniej zorganizowaną zbiórkę przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi.

– Jednego chłopczyka wcale nie interesował Św. Mikołaj, ale Batman już jak najbardziej. Dzieciaki zaczęły zaglądać do tych paczek i były już bardzo szczęśliwe, że dostały to, co chciały i prezenty były trafione. My nie pytamy, co chciałyby dostać, tylko sami prowadzimy obserwacje i dobieramy prezenty - mówi Anna Kulik, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.

– Dzieci dostały klocki Lego, te mniejsze Lego Duplo. Dla chłopców były samochody, dla dziewczynek lalki Barbie. Dla starszych dziewczynek były bransoletki, kosmetyczki. Dla starszych chłopców były np. kubki. Dzieci dostały gry dostosowane do wieku, bo staramy się odciągać ich od elektroniki. Paczki wypełnialiśmy również zestawami flamastrów, kredkami czy kolorowankami – wylicza.