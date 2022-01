Magnolia z Filomeną gaworzą o Gustawie i Kordianie. Najpopularniejsze i najrzadsze imiona w Lubelskiem

To zawsze interesuje rodziców i dziadków – jakie imiona były najpopularniejsze w minionym roku. Jaka jest szansa, że za kilka lat w przedszkolu czy w klasie spotka się kilku Franciszków i Aleksandrów z kilkoma Alicjami i Zuzannami? Tak właśnie będzie.

M jak Marcelina

W ubiegłym roku w Białej Podlaskiej rodzice najchętniej nazywali swoje córki Marcelina, Łucja, Oliwia i Amelia. Natomiast, gdy w rodzinie pojawiał się chłopiec, to najczęstszym wyborem były imiona: Michał, Aleksander, Antoni i Jan. Ale zdarzały się też oryginalne imiona, na przykład: Ragnar, Archibald, Kordian, Tulia, Magnolia czy Filomena.

Bobasy z importu

– Nie prowadzę statystyk imion ale przykładowo w 2021 roku: Mikołaj, Antoni, Zuzanna, Szymon, Martyna, kolejny Antoni, Franciszek, znowu Mikołaj. Jest też Zuzanna i Julia – wylicza ksiądz kanonik Jerzy Tworek, proboszcz z kościoła Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, gdzie w zeszłym roku ochrzczono 51 dzieci. To spora różnica w porównaniu z 2020, bo wówczas było ich 35.

Co ciekawe część maluchów ochrzczonych w zabytkowej XVIII-wiecznej świątyni w ogóle w powiecie biłgorajskim nie mieszka.

– Warszawa, Siemianowice, Belgia, Warszawa, Bruksela, Rzeszów, Haga. Takie mam zapisane miejsca ich pobytu. To łatwe do wytłumaczenia. Zwykle dziadkowie lub pradziadkowie tych dzieci tu mieszkają. Młode osoby, które wyjechały szukać pracy i innego miejsca do życia przyjeżdżają z synkiem czy córeczką by zorganizować dla rodziny chrzciny. To wygodniejsze niż podróż wszystkich bliskich. Czasami wracają do nas chrzcić dzieci rodzice, którzy tu brali ślub – dodaje proboszcz z tarnogrodzkiej świątyni.

On i ona na „A”

W Lublinie w zeszłym roku dziewczynkom najczęściej nadawano imię Alicja, a chłopcom Antoni. Wśród żeńskich imion bardzo popularne były też kolejno: Julia, Hanna, Zuzanna i Zofia, a wśród męskich: Franciszek, Jan, Mikołaj i Aleksander.

Zaledwie pojedyncze osoby zdecydowały się w zeszłym roku w Lublinie na nadanie córce imienia Daria, Anita, Cecylia, Stella i Inka. Wśród męskich imion najrzadziej pojawiały się Gustaw, Kaspian, Seweryn, Florian i Ariel.

Antoni jest najpopularniejszym męskim imieniem w Polsce od 2016 roku. To wówczas „pokonał” Jakuba, który, jak wynika ze statystyk USC, był numerem jeden nieprzerwanie od... 2000 roku!

Julki wychodzą z mody

Jakub nadal jest najpopularniejszy w Chełmie. W zeszłym roku był na pierwszym miejscu razem z Aleksandrą. Na kolejnych miejscach wśród imion chłopców znaleźli się: Antoni, Aleksander i Nikodem, a wśród dziewczynek - Marcelina i Laura.

W Puławach najczęściej nadawanymi imionami były: Antoni i Zuzanna. Kolejne miejsca wśród imion żeńskich zajęły: Alicja, Zofia i Laura, a wśród męskich - Jan, Aleksander i Mikołaj. Tu powoli z mody wychodzą Julki, Hanie i Franciszki. Popularność traci także Jakub, który w Puławach znalazł się... poza pierwszą dziesiątką.

Antoni jest „numerem jeden” także w Lubartowie. Tutaj najbardziej popularne imiona to oprócz Antoniego: Aleksander i Franciszek, a także Wiktoria, Zuzanna i Julia. Najbardziej oryginalne imiona? W roku 2021 można do nich zaliczyć m.in. Ritę, Lindę, Samuela, Leo, Floriana, a także Platona.

Powrót Marii?

– Widać powrót dawnych pięknych imion. W zeszłym roku ochrzciłem dwie Marie, co od wielu lat się nie zdarzyło. Na ponad dwadzieścia chrztów jakie były u nas w parafii dziewczynek było dokładnie tyle samo co chłopców. Na początku roku się wydawało, że będzie więcej dziewcząt ale pod koniec roku byli sami chłopcy i się wyrównało. Pamiętam, że był Franciszek, co mnie ucieszyło, bo to mój imiennik – mówi ksiądz Franciszek Nieckarz, proboszcz z parafii pw. Trójcy Świętej w Komarowie w powiecie zamojskim.

Powrót Marii to ciekawa sytuacja. Imię Maria i jego odmiana Marianna to najpopularniejsze imię żeńskie w Polsce od XVIII wieku do początku lat 60. XX wieku. W 1961 zdetronizowała ją Małgorzata i Maria już nigdy do rankingów popularności nie wróciła.

Hrubieszów jest kobietą

Więcej dziewczynek niż chłopców urodziło się w 2021 roku w Hrubieszowie. Najwięcej dostało imiona: Zuzanna, Kaja i Hanna. Najpopularniejsze imiona męskie: Antoni, Aleksander, Mikołaj. Ale rodzice nazwali też dzieci: Bjorn, Leonard, Dorian, Aria, Gaja czy Noemi.

Znikająca Celina

Lea i Hugo to najbardziej oryginalne imiona nadawane w zeszłym roku w Zamościu. Tu też najwięcej rośnie Zuzann, Hann, Julii i Len. W rankingu męskim wygrywa Antoni, Aleksander i... Filip.

Jak podaje zamojski USC najrzadziej wybierane imiona to: Weronika, Martyna, Sandra, Iga, Celina oraz Łukasz, Jerzy, Piotr, Mariusz, Daniel, Witold i Andrzej.

Organizacja andrzejek będzie chyba coraz trudniejsza, Andrzejowie znikają z rankingów imion od wielu lat. Z ogólnopolskich statystyk wynika, że najwięcej chłopców zostało tak nazwanych między 1951 a 1970 rokiem. W 1971 roku plebiscyt wygrało imię Tomasz i kolejnym pokoleniom rodziców, Andrzej przestał się podobać.