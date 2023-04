Szpital w Lublinie: media w górę, leki w górę, ale się nie poddają

W jakiej sytuacji ekonomicznej jest szpital? Czy podwyżki cen mediów np. prądu są bardzo odczuwalne?

– Rok do roku koszty mediów wzrosły średnio o 21 proc. Najwyższy wzrost, co oczywiste, dotyczy energii elektrycznej (32 proc.) i gazu (46 proc.), ale również materiałów medycznych. Koszty leków wzrosły o ponad 25 proc., środków czystości o ponad 26 proc., a żywności – aż o ok. 35 proc. Warto zauważyć, że wzrosty byłyby jeszcze większe, gdyby nie stałe umowy szpitala na dostawy znacznej większości materiałów i żywności.

Sytuacja gospodarcza i geopolityczna sprawiają, że w tym roku spodziewamy się jeszcze większych podwyżek. Dlatego aktywnie szukamy oszczędności i usprawniamy nasze procesy medyczne i wsparciowe. Przede wszystkim racjonalizujemy nasze wydatki, co odbywa się bez spadku jakości usług i satysfakcji naszych pacjentów. Potencjał oszczędnościowy znajdujemy w systemowym prowadzeniu naszej gospodarki materiałowej i lekowej, czyli w obszarach, gdzie oszczędności z usprawnień procesów mogą w znacznym stopniu zrównoważyć wzrost cen. Nowe depozyty, szybka analiza efektywności inwestycji i zakupów, limity budżetowe to narzędzia, dzięki którym udaje nam się skutecznie walczyć z inflacją. Poza tym zwiększenie konkurencyjności w naszym procesie zamówień publicznych spowodowało, iż nowe umowy niekoniecznie oznaczają dla nas wyższe koszty. Dodatkowych oszczędności poszukujemy w obszarze technicznym poprzez optymalizację wydatków na energię elektryczną oraz racjonalizację prac remontowych. Mamy to szczęście, że tuż przed największą podwyżką cen energii szpital zakończył prowadzoną od 2019 roku gruntowną termomodernizację obiektu, co znacznie zmniejszyło zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku.

Narzędzia systemowe wdrożone w 2022 r. w istotny sposób przyczyniły się do realizacji planu naprawczego naszego szpitala, a dodajmy, że odbyło się to w warunkach pandemii Covid-19.

Mimo że mamy obecnie wyższy ryczałt, generujemy też nadwykonania. Związane to jest z tym, że do SPSK Nr 4 w Lublinie stale zgłasza się duża liczba pacjentów. Wielu z nich podczas pandemii zwlekało z pójściem do lekarza i pojawia się u nas teraz. Jeśli nadwykonania będą się dalej utrzymywać, nawet po okresie wakacyjnym, w którym planujemy lekkie zmniejszenie tempa działalności, mam nadzieję, że NFZ – podobnie jak to było w 2022 r., ureguluje płatności za nadwykonania tym podmiotom, które będą miały największą kontrybucję w tym zakresie.