Miasto dba o dzikie zwierzęta. Zaproś do siebie jerzyka

Miasto angażuje się w rozbudowywanie miejskiego ekosystemu i populacji dzikich zwierząt w mieście. Z tego powodu już w najbliższym czasie zawieszone zostaną budki lęgowe dla jerzyków i mniejszych ptaków oraz schrony dla nietoperzy.

– Początek wiosny to idealny czas na zawieszenie budek lęgowych dla ptaków czy schronów dla nietoperzy. Właśnie teraz poszukują one dla siebie dogodnych miejsc schronienia po wybudzeniu z zimowego snu czy w związku z wiosennym przylotem ptactwa do kraju. Miasto Lublin kolejny rok z rzędu wspiera te drobne zwierzęta zapewniając im nowe „domy”. Zachęcamy administratorów i zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli instytucji do włączenia się w te działania. Do rozdysponowania pozostało jeszcze blisko 90 budek dla jerzyków – mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.