Mieszkańcowi żal drzew. Okazuje się, że spółdzielnia chciała wyciąć jeszcze więcej

Granit Bychawa straci dwóch kluczowych piłkarzy?

Zanosi się na ciekawą zimę w Bychawie. Dopiero co tamtejszy Granit stracił trenera, bo Łukasz Gieresz zdecydował się na przenosiny do Świdniczanki. A to oznacza, że działacze muszą się rozejrzeć za nowym szkoleniowcem. Niewykluczone, że kluby zmienią również czołowi zawodnicy drużyny: Łukasz Strug i Jakub Szymala.