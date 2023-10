Polacy zdecydowali. Sondażowe wyniki: Opozycja ma sejmową większość. PiS traci władzę

– Zrobiliśmy to, naprawdę – powiedział na gorąco Donald Tusk, szef PO. – Nigdy nie byłem tak szczęśliwy z drugiego miejsca, Wygrała demokracja! A wszystko wskazuje na to, że ten wynik będzie jeszcze lepszy. Ale dzisiaj możemy powiedzieć: to jest koniec rządów PiS! – stwierdził polityk.

Co powiedział Jarosław Kaczyński?

– Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze — niepodległość. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy — skomentował lider PiS. — Uczynimy wszystko, co jest możliwe, by nas program był wciąż realizowany. Przed nami jeszcze dni walki i napięć, ale finał w postaci kontynuacji naszego programu będzie ostatecznie naszym, ale i Polski zwycięstwem — powiedział Jarosław Kaczyński.

Przpomnijmy, że do sejmowej większości wystarczy 231 mandatów.

To oczywiście nie są to wyniki wyborów. Te poznamy dopiero, gdy oficjalne opublikuje Państwowa Komisja Wyborcza. Najprawdopodobniej we wtorek. W wielu obwodowych komisjach wyborczych głosowanie trwa nadal, bo Polki i Polacy wyjątkowo licznie poszli dzisiaj do urn i wielu nadal stoi w kolejkach, aby oddać swój głos w wyborach.