Rzecznik po 10 latach pożegnał się z MOSiR Bystrzyca. Czas na zmiany!

Piesi na pasach w Rykach muszą mieć się na baczności! Dwa wypadki w jeden dzień (FILM)

Dziś w Rykach na jednym ze skrzyżowań doszło do dwóch groźnych wypadków. W obu przypadkach potrąceni zostali piesi znajdujący się na przejściu. Jeden z nich, 70-latek trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności!