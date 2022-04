Młodzi chórzyści z Lublina wystąpili w sławnej Carnegie Hall w Nowym Jorku

Historia wyjątkowego sukcesu młodych muzyków z Lublina rozpoczęła się już dwa lata temu. Wtedy Akademos jako jeden z sześciu chórów szkół średnich z całego świata zakwalifikował się do wyjątkowo prestiżowego konkursu.

- Droga do Carnegie Hall była bardzo długa - opowiada Elżbieta Niczyporuk, założycielka i dyrygentka. – Akademos powstał w 2006 r. Początki były bardzo trudne. Pierwszy skład to zaledwie 7 uczniów z liceum i gimnazjum. Ciężko było mi się przebić z promocją chóru, jako czegoś fajnego. Większość dzieci lubi śpiewać, ale chór kojarzy im się z czymś nudnym, wrośniętym w podłogę. Czymś tylko dla wybranych, dla melomanów i ograniczonej liczby odbiorców. To stereotyp, z którym staram się walczyć. Chyba mi się to udaje patrząc jak chóralistyka w Paderewskim rozkwitła.

Za wysokie progi

Później Akademos występował m.in. na festiwalach w Rzymie, Wiedniu, Barcelonie, Baden Baden, Wenecji, Jesolo, Norwegii, Paryżu i Grecji. Wielkim marzeniem były Stany Zjednoczone, ale „New York International Music Festival” wydawał się marzeniem nieosiągalnym.

- Pierwsza reakcja była na nie – wspominała Elżbieta Niczyporuk. - Odczułam, że to dla nas za wysokie progi zwłaszcza, że kwalifikują sześć chórów z poziomu high school na całym świcie i cztery uniwersyteckie, a przesyłanych jest kilkaset zgłoszeń. Pojawiła się nutka wątpliwości i obawa przed odrzuceniem i poniesieniem porażki. Cały czas z tylu głowy miałam jednak ten konkurs i postanowiłam zaryzykować. Wysłałam nasze dwa wykonania. Bardzo rożne, bo jeden współczesny utwór oparty na tekście Mirona Białoszewskiego z bardzo trudnymi sekcjami dykcyjnymi i rytmizacją oraz kompozycję kościelną, gdzie pokazujemy swoją wrażliwość na przepiękne współbrzmienia wspierające magię biblijnego tekstu.