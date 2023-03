Miesiąc do zakończenia budowy nowego mostu w Lublinie. Najnowsze zdjęcia

Nową przeprawę przez Bystrzycę realizuje firma Primost Południe. Koszt budowy to 37 mln zł, przy czym 31,5 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne. Inwestycja miała być gotowa do końca listopada 2022 roku, ale wykonawca nie wyrobił się w terminie. Ostatecznie dostał dodatkowy czas na dokończenie robót do końca kwietnia.

Jak informuje Ratusz, most powinien być gotowy w ciągu 30 dni. Gotowa jest już betonowa płyta pomostu i warstwy nawierzchni drogowej. Dopiero po wykonaniu tych robót możliwe było rozebranie pozostałych po starym moście filarów i stalowych elementów tymczasowego podparcia. Drogowcy kontynuują obecnie umacnianie brzegów rzeki oraz zabezpieczanie antykorozyjne styków montażowych konstrukcji stalowej i uszczelnianie niezbędnych elementów kap, krawężnika i desek gzymsowych. Do wykonania pozostał jeszcze m.in. montaż barier ochronnych i montaż fundamentów i słupów oświetleniowych.

- Będziemy się starali jak najszybciej oddać nowo wybudowany obiekt do użytkowania. Konieczne jest jednak zakończenie etapu odbiorów i uzyskanie wszelkich pozwoleń – zapowiada Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Za kilka dni odbędą się próby obciążeniowe. Testy zostaną przeprowadzone za pomocą sześciu 32-tonowych ciężarówek. – Podczas obciążeń dynamicznych samochody będą poruszać się z prędkością od 10 km/h zwiększaną co 20 km/h, aż do maksymalnej prędkości dozwolonej. Badania obejmą pomiary ugięć przęseł i osiadania podpór – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Inwestycja zakłada również przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej, w kierunku skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Zakres prac obejmuje również korektę przebiegu ścieżki rowerowej usytuowanej pod mostem i regulację koryta rzeki. Nowa przeprawa jest większa od dotychczasowej. Ma 50 m długości i 19 m szerokości. Do jej budowy wykorzystano 160 ton stali zbrojeniowej.