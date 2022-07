Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku pójdą w "starym" stylu

– Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od 44 lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach – podkreślają organizatorzy.

Zapisy prowadzone są już w parafiach. – Od 26 lipca będzie czynny sekretariat pielgrzymkowy przy archikatedrze i tam również będzie można się zapisywać – zapowiada ks. Mirosław Ładniak, przewodnik lubelskiej pielgrzymki. – Póki co, nie mamy żadnych danych o tym, ile osób się już zapisało. Z rozmów wnioskuję jednak, że jest widoczne wielkie pragnienie powrotu do pielgrzymowania. Mam nadzieję, że przełoży się to na liczbę chętnych, którzy pójdą z nami na Jasną Górę.

Zapisy w sekretariacie przed archikatedrą będą prowadzone codziennie do wyjścia pielgrzymki, w godz. 10-17. Wpisowe wynosi 85 zł. Opłata uwzględnia m.in. transport bagaży, kupno lekarstw i materiałów opatrunkowych, gadżety pielgrzymkowe, informatory oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Chętni mogą też wesprzeć fundusz „Idę z Tobą”. Dzięki niemu na pielgrzymkę będą mogły pójść osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów. Ta forma daje też możliwość zaniesienia intencji na Jasną Górę wszystkim tym, który nie mogą się wybrać na pielgrzymkę, np. z powodów zdrowotnych lub innych obowiązków. Szczegóły na stronie internetowej pielgrzymka.lublin.pl.