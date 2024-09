Na dworze chłodno, w domu ciepło. LPEC zaczyna grzać

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że największe lubelskie spółdzielnie mieszkaniowe zdecydowały o tym, żeby włączyć ogrzewanie. W poniedziałek ciepłe kaloryfery będą już m.in. w budynkach zarządzanych przez Graden, GT Group, LZN „Dom”. We wtorek ciepło popłynie m.in. do Spółdzielni Mieszkaniowych LSM, Czuby, Kolejarz, Motor, Spółdzielca. Jak do dodaje LPEC, na liście jest już prawie tysiąc budynków.

– Zwracamy się do mieszkańców Lublina, aby przed planowanym rozpoczęciem dostawy ciepła maksymalne odkręcili zawory termostatyczne przy swoich kaloryferach. Dzięki tej drobnej czynności unikniemy zapowietrzenia grzejników, podczas napełniania wodą instalacji centralnego ogrzewania – mówi Teresa Stępniak-Romanek z lubelskiego LPEC-u.

Należy pamiętać, że to nie LPEC, a odbiorcy decydują o tym, kiedy nastąpi włączenie ogrzewania. Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych zgłaszają potrzebę uruchomienia dostawy ciepła do swoich zarządców lub administratorów. Zarządcy (administratorzy) decyzję o rozpoczęciu dostawy ciepła przekazują do LPEC.