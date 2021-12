Na jego msze przychodziły tłumy. Dlaczego lubelski dominikanin odszedł z Kościoła?

„Z przykrością informujemy, że brat Stanisław Nowak, który mieszkał i pracował w naszym klasztorze w latach 2009-2012 i 2017-2020, złożył deklarację odejścia z Kościoła rzymskokatolickiego. Oświadczamy, że brat Stanisław Nowak poprzez fakt notorycznego odstępstwa od wiary katolickiej został mocą samego prawa usunięty z Zakonu” – tak rozpoczyna się oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej lubelskich dominikanów. Komunikat został odczytany też w niedzielę, w czasie wszystkich mszy odprawianych w bazylice dominikanów w Lublinie.

– I to na samym początku – precyzuje jedna z osób, która uczestniczyła w mszy w kościele przy ul. Złotej.

„Odejście br. Stanisława z Kościoła katolickiego zostawiło po sobie wiele ran i niedokończonych spraw. Wcześniej bowiem do klasztoru lubelskiego i do prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu wpłynęły zawiadomienia dotyczące nadużyć emocjonalnych brata Stanisława w relacjach duszpasterskich” – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Dominikanie przepraszają „wszystkie osoby, które zostały w jakikolwiek sposób zranione zarówno wcześniejszym jego zachowaniem względem nich, jak i faktem jego odejścia z Zakonu i Kościoła. Jednocześnie zostają zawieszone wszystkie postępowania kanoniczne w jego sprawie. Wiąże się to z tym, że Kościół może sądzić tylko swoich członków, a Nowak już nim nie jest. Zakonnicy zapewniają, że są do dyspozycji osób, które przeżywają tę sprawę.

Dominikanin (święcenia kapłańskie przyjął w 2009 r.) odszedł z zakonu już ponad rok temu. Po opuszczeniu lubelskiego klasztoru, około połowy 2020 r., został skierowany do pracy w nowym miejscu – klasztorze w miejscowości Korbielów (Śląsk). W Lublinie ten duszpasterz akademicki był znany i ceniony. Odprawiane przez niego niedzielne msze o godz. 18 przyciągały tłumy.

„O. Stach ma dobrą gadkę. Zmotywował mnie do kolejnego w moim życiu nawrócenia...” – czytamy w jednym z komentarzy sprzed kilku lat.

– Dla ludzi, którzy go znali, już samo jego odejście z zakonu było dużym zaskoczeniem. Do pewnego momentu był bardzo gorliwym, pobożnym i wybijającym się księdzem – mówi nam jedna z osób, która zna byłego już dominikanina. – Może miał trochę tendencję do tzw. gwiazdorzenia, co mi osobiście nie przeszkadzało, ale niewątpliwie miał dar przyciągania do siebie ludzi, charakteryzowała go też łatwość konwersacji i klarowne przedstawianie myśli.

Dlaczego komunikat został podany dopiero w niedzielę? – Ponieważ oficjalne pismo brat Stanisław złożył na ręce prowincjała właśnie teraz – wyjaśnia o. Krzysztof Modras, przeor klasztoru dominikanów w Lublinie, który przyznaje, że treści „zawiadomień” dotyczących Nowaka nie zna. I po informacje odszyła do prowincjała. – Z tego co wiem nie chodzi o żadne sprawy karne, jak w przypadku ojca Pawła (byłego dominikanina, który w latach 90. miał dopuścić się gwałtu i wielokrotnego wykorzystania seksualnego studentek – red.), tylko o sprawy kanoniczne – dodaje przeor.

– Dobrze by było, aby dominikanie doprecyzowali swój komunikat – sugeruje osoba znająca Nowaka. Nasz rozmówca sam zastanawia się nad tym, o co dokładnie może chodzić. – Jeśli Nowak jeszcze w ubiegłym roku udzielał sakramentów – chrzcił dzieci, udzielał ślubów – to moim zdaniem jego przełożeni z czystej przyzwoitości powinni wyjaśnić wszystkim zainteresowanym, co takiego się stało.

We wtorek przesłaliśmy pytania prowincjałowi zakonu, ale do zamknięcia wydania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie udało nam się też skontaktować ze Stanisławem Nowakiem. Nie odebrał telefonu. Nie odpisał też nam na SMSa.