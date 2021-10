Lublin. Można przygarnąć nietoperza

O zwyczajach nietoperzy będzie można poczytać wzdłuż nadbystrzyckiej trasy rowerowej. – Początek ścieżki będzie się znajdował w parku Ludowym, zaś koniec nad Zalewem Zemborzyckim – zapowiada Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza. – Na tablicach informacyjno-edukacyjnych, które będą umieszczone na ścieżce, zostaną przybliżone sylwetki tych drobnych, licznie występujących na terenie naszego miasta ssaków. Znajdą się tam m.in. zagadnienia związane z biologią nietoperzy, zagrożeniami na jakie są narażone oraz potrzebą ich ochrony.

– To niezwykle pożyteczne zwierzęta, choć czasem budzą negatywne skojarzenia. Chcemy obalić krążące na ich temat mity – podkreśla Blanka Rdest-Dudak, zastępca dyrektora w miejskim Wydziale Ochrony Środowiska. Dodaje, że nietoperze są naszymi sprzymierzeńcami, bo żywią się m.in. komarami.

Edukacja to nie wszystko, bo miasto opłaca również 90 budek i 14 schronów dla nietoperzy koło parku Ludowego, koło mostu w ciągu ul. Krochmalnej, na wysokości os. Nałkowskich oraz niedaleko zapory Zalewu Zemborzyckiego. „Projekt czynnej ochrony nietoperzy w dolinie Bystrzycy” jest działaniem Fundacji dla Przyrody.

Wcześniej, za pieniądze z budżetu obywatelskiego, miasto kupiło 200 budek dla nietoperzy. Pozostało jeszcze 30 takich „mieszkań”. Jeżeli ktoś zechce powiesić taką budkę na swojej nieruchomości, może ją dostać od miasta za darmo. W tym celu należy wysłać mail na adres srodowisko@lublin.eu. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Wszystkie występujące w Polsce gatunki nietoperzy podlegają ścisłej ochronie.

Warto wiedzieć

Jeśli nietoperz wleci do naszego mieszkania, można wyłączyć światło i otworzyć okno, ale pod warunkiem, że panuje mrok. Jeżeli zorientujemy się, że mamy nieproszonego gościa w ciągu dnia, należy wypuścić go dopiero po zachodzie słońca, bo jego oczy nie są przyzwyczajone do dużego natężenia światła. Jeśli nietoperz nie chce sam opuścić pomieszczenia, można poprosić o pomoc Straż Miejską, dzwoniąc pod numer 986 lub 81 466 50 20.