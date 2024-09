Nasi terytorialsi wyruszyli z pomocą do Wrocławia

- 150 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT pracuje na wałach przeciwpowodziowych we Wrocławiu, który walczy z falą powodziową. Głównym zadaniem żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT jest umacnianie i podnoszenie wałów oraz walka z wciąż pojawiającymi się przeciekami – mówi kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

To pierwsza transza sił i środków 2 Lubelskiej Brygady OT użytych do wsparcia działań ratowniczych na terenach objętych kataklizmem. Od początku kryzysu 2 LBOT jest w gotowości do wsparcia służb ratowniczych w walce z żywiołem. Zgodnie z postawionymi zadaniami z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej pozostały sprzęt oraz żołnierze 2 LBOT cały czas są w stałej gotowości, aby w trybie pilnym zwiększyć zaangażowanie w działania ratownicze prowadzone na terenach objętych powodzią. Dodatkowe siły i środki 2 LBOT będą uruchamiane zgodnie z potrzebami wynikającymi z przemieszczania się fali powodziowej.

Przypomnijmy od piątku, 12 września br., na terenach południowo-zachodniej Polski trwa walka z piętrzącą się wodą. Do walki z żywiołem w WOT zorganizowano 4 Wojskowe Zgrupowania Zadaniowe – WZZ Dolny Śląsk, WZZ Śląsk, WZZ Małopolska, WZZ Wielkopolska. Zgrupowania Wojsk Obrony Terytorialnej dysponują ponad dwustoma jednostkami sprzętu w tym samochodami ciężarowo-terenowymi, quadami, łodziami, piłami spalinowymi oraz pompami.

Głównym zadaniem terytorialsów jest przede wszystkim pomoc ludności cywilnej, pomoc w ewakuacji mieszkańców, dostarczanie pożywienia i wody pitnej, wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych oraz usuwanie skutków powodzi na terenach, gdzie woda już opadła.