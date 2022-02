Lublin: Nie chcą betonu w zabytkowym parku na Węglinie. Uwagi zanieśli do Ratusza

Projekt planu, ogłoszony przez Urząd Miasta w grudniu, wskazał miejsce pod nową zabudowę usługową z dopuszczeniem 30 proc. mieszkań, mającą nie więcej niż 11 m wysokości. Obszar wskazany pod nową zabudowę miałby obejmować ok. 7,3 proc. powierzchni terenu. W samym dworze, który zgodnie z propozycjami planistów mógłby być rozbudowany, miałoby się stać możliwe przywrócenie funkcji mieszkaniowych (obecnie dozwolone są teraz usługi).

Mieszkańcy broniący parku w obecnym kształcie apelują w swych uwagach m.in. o całkowity zakaz stawiania nowych budynków, chcą także zakazu rozbudowy istniejącego dworku na Węglinie oraz uniemożliwienia tworzenia parkingów pod koronami drzew. Domagają się również tego, by park był ogólnodostępny i oczekują wyznaczenia wejść dla wszystkich chętnych.

Urząd Miasta będzie musiał teraz przeanalizować uwagi od mieszkańców. Jeżeli je uwzględni i zmieni projekt, będzie musiał go ponownie wyłożyć do publicznego wglądu. Jeśli je odrzuci, projekt nowego planu będzie mógł zostać skierowany do Rady Miasta, do której należy ostateczna decyzja w tej sprawie.