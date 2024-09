Niepostrzeżenie podlecieć i zlikwidować. Żołnierze 2 LBOT szkolą się

Warmate to wojskowy dron przeznaczony do ataku na wrogie oddziały oraz lekko opancerzone pojazdy. – Do jego głównych zadań należy wykrywanie, obserwacja obiektów oraz śledzenie i eliminacja celów. Przez ok. 60 min może on unosić się nad danym obszarem w oczekiwaniu na wybór celu, a następnie uderzyć bezpośrednio w obiekt, ulegając przy tym zniszczeniu. Stąd jego potoczna nazwa „dron kamikadze” – wyjaśnia kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygada Obrony Terytorialnej.

Warmate może być wyposażony w głowicę odłamkowo-burzącą lub termobaryczną, a o ataku na dany cel decyduje operator, który komunikuje się z dronem w promieniu do 30 km.

Żołnierze 2 LBOT szkolą się z wykorzystaniem systemu Warmate od grudnia 2022 r. W regularnych szkoleniach żołnierze posługują się wersją ćwiczebną urządzenia, która jest wykorzystywana wielokrotnie. Atak jest przerywany przed uderzeniem w cel i operator po nabraniu wysokości przez płatowiec może przeprowadzić kolejne ćwiczebne uderzenia. Po zakończeniu ćwiczenia dron ląduje „na brzuchu".