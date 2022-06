Noc Kultury 2022. Praktyczny poradnik. Jak zdobyć wejściówki?

Ubierz się wygodnie

Zostaw samochód w garażu, przyjedź autobusem. Ze względu na duże zainteresowanie festiwalem podróż samochodem do centrum Lublina może wiązać się z dużym problemem z zaparkowaniem auta. Podczas trwania Nocy Kultury publiczna komunikacja nocna będzie darmowa.

Zostaw zwierzaka w domu. Kochamy zwierzaki (ważnym członkiem zespołu Nocy Kultury jest pies Matrix), dlatego dbając o komfort, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo Twojego pupila, sugerujemy, aby na tę jedną noc został w domu. Noc Kultury to kilkadziesiąt tysięcy uczestników, intensywny dźwięk, światło i wyjątkowy natłok bodźców, które spowodują duży stres i mogą wystraszyć nawet obytego w takich sytuacjach zwierzaka.

Naładuj baterię w telefonie – dzięki temu uwiecznisz niecodzienne instalacje artystyczne oraz możesz wziąć udział w wyjątkowych konkursach

Alkohol tylko w wyznaczonych miejscach – przypominamy, że obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W celu odpoczynku zapraszamy do oficjalnej strefy gastronomicznej Nocy Kultury w Perle – Browarach Lubelskich S.A. na ulicy Bernardyńskiej 15.

Program Nocy Kultury w telefonie

Pobierz program Nocy Kultury w jednej z trzech wersji językowych: polskiej, angielskiej lub ukraińskiej. Wejdź na stronę nockultury.pl lub zeskanuj kod QR z wersji papierowej programu lub tablic informacyjnych znajdujących się w przestrzeni publicznej miasta.

Dla Tych, co lubią programy papierowe. Po papierowe programy i mapy Nocy Kultury oraz dodatkowe informacje od naszych wolontariuszy zapraszamy do Punktu Informacyjnego Nocy Kultury zlokalizowanego na Placu Łokietka pod Ratuszem – otwarty dziś (4 czerwca 2022) w godzinach 12.00-00.00.



Konkursy

Do zdobycia będą 3 aparaty Instax mini z zapasem kliszy oraz nagrody w postaci gadżetów Nocy Kultury i Warsztatów Kultury w Lublinie. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

1. Zrób zdjęcie, które pokaże, jak postrzegasz Lublin w czasie Nocy Kultury.

2. Wrzuć zdjęcie za pomocą aplikacji Instagram. Pamiętaj, że Twój profil musi być publiczny.

3. W opisie dokończ zdanie: Lublin to dla mnie...

4. Otaguj posta dwoma hashtagami: #LublinDlaMnie i #NocKultury

Konkurs trwa od 4 czerwca 2022 r. od godziny 19.00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 23.59.

Konkurs „Noc w Browarze”– zrób zdjęcia instalacji artystycznej „Wstążki w Perle” i wygraj zestaw gadżetów ufundowanych przez Perła – Browary Lubelskie S.A. oraz Warsztaty Kultury w Lublinie!

1. Zrób zdjęcie/zdjęcia instalacji artystycznej „Wstążki w Perle” zlokalizowanej na terenie Perła – Browary Lubelskie S.A. ( ul. Bernardyńska 15, Lublin).

2.Udostępnij zdjęcie lub kolekcję zdjęć przedstawiające instalację na platformie Instagram z hashtagiem: #NocwBrowarze i z oznaczeniem profili @NocKultury oraz @browarperla lub udostępnij zdjęcie/kolekcję zdjęć przedstawiające instalację „Wstążki w Perle” zlokalizowaną na terenie Perła Browary Lubelskie S.A. ( ul. Bernardyńska 15, Lublin) w komentarzu pod dedykowanym konkursowi postem na Fanpage’u Nocy Kultury.

Konkurs trwa od 4 czerwca 2022 r. od godziny 19.00 do 6 czerwca 2022 r. do godziny 23.59. Konkurs przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Wejściówki

Zgłoś się w Punkcie Informacyjnym Nocy Kultury na Placu Łokietka 4 czerwca w godz. 12.00-18.00. Wejściówki, które nie zostaną odebrane 4.06 do godziny 18.00, wracają do puli; wszystkie rezerwacje wygasają, a wejściówki są dostępne do odbioru dla wszystkich chętnych.

Bezpłatna komunikacja nocna

Warto wybrać się na Noc Kultury komunikacją publiczną, rowerem miejskim lub na piechotę. W godzinach 22.50-2.30 linie N1, N2 i N3 będą jeździć co 20 minut, a w godzinach 1.30-4.30 – co 60 minut. Podane godziny dotyczą przystanków na placu Wolności. W komunikacji nocnej podczas Nocy Kultury nie musimy kasować biletów.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z dużą ilością uczestników wydarzenia zalecamy omijanie autem okolic Starego Miasta oraz przejazdu ulicami Królewską oraz Lubartowską.