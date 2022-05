Nocna akcja w klubie go-go na deptaku w Lublinie. Wiemy o co chodzi

Oszustwa i rozboje

Tłumaczą też, że zatrzymania zostały przeprowadzone w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej rozbojów i oszustw na szkodę klientów sieci nocnych klubów go-go. Ta grupa działała, jak podaje prokuratura, w latach 2014-2020.

Znakiem rozpoznawczym klubu w Lublinie – a także innych miastach – było to, że młode dziewczyny zaczepiały na ulicy mężczyzn i zapraszały ich do lokalu. Można było poznać te hostessy po różowych parasolkach lub odlaskowych opaskach na ramieniu.

Jak teraz informuje PK klienci byli doprowadzani przez personel klubów do stanu nieprzytomności za pomocą specjalnie spreparowanych mieszanek alkoholi oraz innych środków psychoaktywnych. – Członkowie grupy wprowadzali także w błąd, wyzyskiwali błąd lub niezdolność do należytego podejmowania decyzji klientów nocnych klubów go-go i doprowadzali ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem różnymi oszukańczymi sposobami, np. wbijając na terminalach płatniczych wyższe kwoty usług i towarów lub fałszywie informując, że transakcja się powiodła i ponownie pobierając środki z karty klienta. Jednocześnie zatrzymani wykonywali czynności zmierzające do udaremnienia i utrudniania pochodzenia uzyskanych nielegalnie środków finansowych – czytamy w wystosowanym komunikacie.

Cocomo zmienia nazwę

Klub w Lublinie zaczął działać dekadę temu. Nazywał się Cocomo i niemal od razu pojawiły się kontrowersje. Klienci zaczęli zgłaszać się do prokuratury i opowiadać, że po wizycie w lokalu budzili się z wyczyszczonymi kartami kredytowymi. Finansista z Warszawy w 2014 r. skarżył się, że z jego karty kredytowej zniknęło ponad 54 tys. zł. Obywatel Norwegii twierdził, że pobyt w Cocomo kosztował go 25 tys. zł. Kolejny z mężczyzn wziął do klubu 150 zł w gotówce, a obudził się z dwiema fakturami na prawie 5 tys. złotych. Mężczyzna kwestionował swój podpis na fakturach.

Do momentu, kiedy wokół sieci klubów zrobiło się głośno były one prowadzone przez jedną firmę. W każdym mieście widniał ten sam szyld – Cocomo. Potem jednak, to był 2014 rok, kluby zaczęły zmieniać nazwy i były prowadzone przez różne spółki.

Jest podejrzenie, że akcja policji ma związek z poprzednią. Wiosną ubiegłego roku policja weszła do Al Capone we Wrocławiu oraz Gold House i Royal Gentelmen Club w Warszawie. Zatrzymano wtedy 15 osób i wszystkie zostały aresztowane. Czterem postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Wśród zatrzymanych było trzech policjantów.

W klubach zabezpieczono wtedy „całą torbę” paszportów, dowodów osobistych i praw jazdy. Były to zarówno polskie jak i zagraniczne dokumenty. Zostały wystawione w krajach Europy, i Ameryki Północnej.

W marcu tego roku wrocławska prokuratura podała, że tylko w przypadku trzech klubów ustaliła 50 osób, które straciły łącznie od kilku do 200 tysięcy złotych. Śledczy zaapelowali także o zgłaszanie się kolejnych poszkodowanych.

W kwietniu tego roku sąd aresztował trzy tancerki z takich przybytków. Przedstawiono im zarzuty rozboju. Zdaniem śledczych przechodzący obok lokalu we Wrocławiu mężczyźni byli zapraszani na striptiz i drinka. W napojach miały się znajdować środki odurzające. Gdy klienci tracili przytomność, kobiety wykorzystywały ich karty płatnicze, zawyżały rachunki, a nawet zaciągały pożyczki na dane nieprzytomnych mężczyzn.

Ile osób zatrzymano w Lublinie i jakie dowody znaleziono w klubie na deptaku?

– Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i planowane czynności procesowe, na obecnym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji, co do przedmiotu i zakresu prowadzonego śledztwa – odpowiada na nasze pytania Prokuratura Krajowa.

W poniedziałek w nocy klub na deptaku był zamknięty.