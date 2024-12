Nowy rozkład jazdy pociągów dla Lublina i województwa lubelskiego

Dla tych, którzy nie lubią czytać: nowy rozkład wchodzi w życie już 15 grudnia. Będą nowe pociągi do Warszawy i Krakowa i rekordowo krótkie czasy przejazdów. Więcej na www.intercity.pl.



Dla tych, którzy lubią czytać: PKP Intercity chwali się, że od 15 grudnia na trasie Lublin – Warszawa będzie kursować aż 14 par pociągów, w tym nowość: IC Wisłok, który będzie odjeżdżał jako ostatni pociąg w dobie z Lublina w stronę stolicy, godzinę później niż obecnie ostatni pociąg; IC Chełmianin.

Oferta na tej linii zakłada 2 godzinną częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity poza szczytem, a w szczycie dnia nawet co 1 godzinę.

To ma tez być łatwe do zapamiętania dla pasażera: pociągi z Warszawy Centralnej do Lublina odjeżdżać będą zawsze 40 minut po pełnej godzinie (6:40, 7:40, 8:40,m etc).

Nowe połączenie pojawi się na trasie Lublin – Kraków. Tu będą kursować 4 pary połączeń. Pociąg IC Morcinek uzupełni dotychczasową 8 godzinną lukę w rozkładzie na tej trasie, odjeżdżając około 11 z Lublina oraz przyjeżdżając po 17 do Lublina. Cykliczne odjazdy są również przewidziane dla pociągów z Lublina do Rzeszowa. Składy w tym kierunku będą kursować co 4 godziny. W aktualnym rozkładzie jazdy, choć liczba par połączeń jest taka sama, pociągi jadą co 2 godziny, a następnie jest 6 godzinna przerwa.

Nie dość, że częściej, to jeszcze szybciej. W nowym rozkładzie są krótsze czasy przejazdu na kilku trasach.

Pociągi z Lublina do Krakowa pojadą przez Radom w około 4 godziny (prawie 40 minut szybciej niż składy obecnie jadące przez Rzeszów).

Skróci się również czas przejazdu do Wrocławia, od grudnia wszystkie pociągi PKP Intercity pojadą zmienioną trasą, przez Częstochowę. Dzięki temu podróżni dotrą o 30 minut szybciej do stolicy województwa dolnośląskiego (pociągi na tej trasie będą miały czas przejazdu od 5 godzin 15 minut do 6 godzin).

Czas przejazdu z Zamościa do Krakowa to 4 godziny, czyli o ponad godzinę szybciej niż dotychczas.